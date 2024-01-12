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Güncel
AA 12.01.2024 15:18

Sarıkamış'ta kütüphane açıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde açılışı yapılan kütüphane hizmete girdi.

Sarıkamış'ta kütüphane açıldı
[Fotograf: AA]

Karaurgan Fehim Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesinde Mustafa Fil Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Açılışa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, İl Genel Meclisi Üyesi Güven Önal, okul müdürü Cihangir Yenice, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Aslantatar, yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının mutlaka üst seviyeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kitap okumanın insanı yepyeni dünyalarla tanışmasını sağladığını belirten Aslantatar, şunları kaydetti:

"İslam'ın ilk emri de 'oku'dur. Kitap okuma alışkanlığı edinmek ve bu alışkanlığı ömür boyu sürdürmek insan yaşamındaki önemli etkinliklerden birisidir. Yalnızca kişisel gelişimi olumlu etkilemekle kalmaz aynı zamanda toplumsal gelişimin de büyük anahtarlarından birisidir. Çocuklarımızın bu alışkanlığı edinebilmesi için biz yetişkinlerin çaba göstermesi, onlara kitap sevgisini aşılamamız gerekir."

Konuşmaların ardından kütüphane gezildi, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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