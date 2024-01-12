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Güncel
AA 12.01.2024 15:18

Batman'da geçen ay kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Batman'da geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da geçen ay kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 40 bin doldurulmuş makaron, 7 bin 80 paket sigara, 441 elektronik sigara, 783 puro, 156 kilogram nargile tütünü, 163 elektronik sigara kartuşu, 98 sigarello, 2 kilo 200 gram sigara tütünü, 3 bin 240 sigara sarma kağıdı, 132 kutu elektronik sigara likiti, 5 paket pipo tütünü, 52 cep telefonu, 2 şarj başlığı ve kablosu ile 3 kulaklık ele geçirildi.

Ayrıca, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan uzun namlulu silah bulundu.

Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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