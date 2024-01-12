Kumluca'da, bu yıl 9.'su düzenlenen Domates İhtisas Fuarı açıldı.



Kumluca Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılış duası yer aldı. Fuarın açılışında konuşan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, durmadan üreten, gece gündüz çoluk çocuk mücadele eden çiftçinin hakkının ödenmeyeceğini belirterek, "Kapalı sulama suyu sisteminin çalışmalarına başladık. Göletlerimiz ve kapalı devre sulama sistemi çalışmaları bitince inşallah rahata kavuşacağız" dedi.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri tarafından fuar alanındaki stantlar gezildi.