Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır merkezli 8 ilde "veri avı" operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır merkezli 8 ilde, polis ekiplerince düzenlenen "veri avı" operasyonunda, kullanıcı bilgilerini ele geçiren 12 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak, vatandaşlık numarası, araç marka, model, şaşi numarası, plaka bilgisi ve e-Okul sistemindeki bilgileri ele geçiren şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Kırıkkale'de 18 Ocak’ta eş zamanlı düzenlenen "veri avı" operasyonunda, aralarında 16-17 yaşlarında çocukların da olduğu 12 kişi yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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