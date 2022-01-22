Yoğun kar yağışı uyarısında bulunulan iller arasında yer alan Yozgat’ta beklenen kar yağışı, tipi ile birlikte etkili oldu.

Son günlerde dondurucu soğukların hakim olduğu kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, il genelinde bin 150 kilometrelik yol ağında 5 merkezde 157 personel ve 50 araç ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Futbol sahaları da temizlendi

Amatör Küme Lig maçlarının oynanması için ekipler, sahaları futbol oynamaya elverişli hale getirmek için kar temizleme çalışması yaparken, futbolcular kar yağışı ve tipi altında mücadele etti.

Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar da kar yağışını fırsata dönüştürerek kar topu oynadı.

Kentte yoğun kar yağışının hafta boyu devam etmesi bekleniyor.