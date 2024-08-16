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Güncel
AA 16.08.2024 13:13

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1810'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Türkan Mutlu, İstanbul'dan 11 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Şeyma Ceylan için oturma eylemi yaptığını belirterek, evladına kavuşana kadar da nöbeti sürdüreceğini söyledi.

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Mutlu, "Canımı yakan, Ceylan'ımı elimden alanların kapısındayım. Kızımın elinden kalemi alıp ona silah verdiler. Kızımı çok özledim. Hakkım olan evladımı istiyorum." dedi.

Kars'tan 10 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk için eyleme katılan Rahime Taşçı da eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

"Evladımı HDP kaçırdı, PKK'ya verdi. 100 yıl da geçse Faruk'un peşini bırakmayacağım. Oğlumu almadan eve gitmeyeceğim." diyen Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

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