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Güncel
AA 16.08.2024 12:05

Batman'da spor kurslarına katılan öğrencilere spor malzemesi desteği

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaz spor kurslarına katılan öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Batman'da spor kurslarına katılan öğrencilere spor malzemesi desteği

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan spor kurslarında eğitim gören 420 öğrenciye spor malzemesi verildi.

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kurslarda 420 öğrencinin farklı branşlarda spor eğitimi aldığını belirtti.

Öğrencilerin yaz tatillerini bu kurslar aracılığıyla daha iyi değerlendirdiğini ifade eden Öztaş, "Bu aktiviteler, öğrencilerin beden ve ruh sağlığı açısından oldukça önemli. Kurslara katılan öğrencimize şort, havuz mayosu, forma gibi spor malzemeleri desteğinde bulunduk. Bu sayede gençlerimizin yaz spor kurslarından en iyi şekilde faydalanmalarını istiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural ise, spora verdikleri desteklerden ötürü belediye ve Kaymakamlığa teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk ile spor eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.

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Batman Gençlik ve Spor Bakanlığı
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