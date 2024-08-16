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Güncel
İHA 16.08.2024 11:58

Varto’da yaz Kur’an kursları sona erdi

Muş’un Varto ilçesinde yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenciler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Varto Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikle eğitimlerini tamamladı.

Varto’da yaz Kur’an kursları sona erdi

Varto ilçesinde yaz Kur’an kurslarına devam eden 6-13 yaş grubundaki öğrenciler, kursun son gününde Alagöz Mahallesi’nde bulunan alanda bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, “Öğrencilerimizin tüm sportif faaliyetlerini gençlik merkezimde yaptırdık. Bugün kurs sonu olması nedeniyle de bir piknik havası içerisinde faaliyetlerimizi sonlandırdık. Başta il müdürümüz ile müftümüze ve eğmeği geçen herkese teşekkür ederim”dedi. Müftü Fatih Arslan ise yaz Kur’an kursu etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkılarıyla faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Burada kursa devam eden kursiyerlerimizin sportif alandaki faaliyetlerini gerçekleştirdik. Kursun kapanması ile birlikte yine müdürlüğümüzün katkısı ile sezon sonu etkinliği düzenledik. Öğrencilerimiz bayağı mutlular. Bu mutlulukları bizleri de sevindirdi. Bir daha ki kursumuza daha fazla öğrenci bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, İlçe Müftüsü Fatih Arslan, Sosyal Hizmetler Müdürü Seda Bulut, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sever, imamlar, veliler ile öğrenciler katıldı. 

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Muş Gençlik ve Spor Bakanlığı
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