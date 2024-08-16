Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.08.2024 11:36

Gümüşhane'deki Yeniköy'ün geçmişi sergileniyor

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yeniköy'de geçmiş yıllarda kullanılan tarım aletleri ve ev eşyaları sergileniyor.

Gümüşhane'deki Yeniköy'ün geçmişi sergileniyor

Köyde atıl vaziyetteki okul binası, muhtarlık tarafından ilgili kurumların izni ile yeniden düzenlendi.

Binanın bir bölümüne, çeyiz sandığından değirmen taşına, yün tarağından sabana, el patozundan ağaç kovaya kadar yaklaşık 200 tarım ve ev eşyası yerleştirildi.

Yeniköy muhtarı Ali Selvi, geçmişte kullanılan eşyaların gençler tarafından bilinmesi amacıyla köy müzesi kurduklarını söyledi.

Selvi, eski okul binasında geçmiş yıllardaki yaşantıya ait eşyaların sergilendiğini belirterek, "Teknoloji çağındayız. Köyümüze gelen gençlerin geçmişi, tarihlerini öğrenmelerini istiyoruz. Önceden ne kadar zorluklar çekilmiş, insanlarımızın yaşadığı hayatı görsünler istiyoruz. Gençlerimize miras bırakmak istiyoruz." dedi.

Yıllardır eski ürünleri sergilemeyi planladıklarını anlatan Dursun Güner ise "Atalarımızın kullanmış olduğu tarım aletlerini ve kap kacakları sergilemek, bunların dededen toruna hatıra kalması için müzeyi kurduk. Eşyaları çok zor yerlerden çıkarttık. Birkaç sene daha bekleseydik, belki eşyaları daha bulamayacaktık. Torunlarımız, atalarının ne zorluklarla tarım yaptığını, ekip biçtiklerini burada görecekler." diye konuştu.

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Siirt’te huzur operasyonu: 8 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Gelibolu Tarihi Alanı'nda yangından zarar gören bölge doğal görünümüne kavuşturulacak
13:08
Çorum’da otomobille çarpışan işçi servisi, tıra çarptı: 14 yaralı
13:01
Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
12:48
Pakistan'da 3 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi
12:45
Katliamcı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 1 ölü
12:24
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 sanduka ve bir şahide gün yüzüne çıkarıldı
Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 sanduka ve bir şahide gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ