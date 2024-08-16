Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 16.08.2024 11:13

Siirt’te huzur operasyonu: 8 kişi yakalandı

Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 12-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

Siirt’te huzur operasyonu: 8 kişi yakalandı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada operasyonların ara ara devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, `Yapılan operasyonda Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Ö. isimli şahıs, Batman İlamat Ve İnfaz Bürosunca “Hırsızlık” suçundan hakkında 17 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca “Hırsızlık” suçundan hakkında 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca “Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. isimli şahıs, Bitlis İlamat ve İnfaz Bürosunca “Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah Veya Mermilerin Satın Alınması Taşınması Bulundurulması” suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ. isimli şahıs, `Ordu 1.Sulh Ceza Hakimliğince “Sesli Yazılı Veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret” suçundan aranan E.B. isimli şahıs, Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince `Dolandırıcılık` suçundan aranan M.D. isimli şahıs, Uşak 7. Asliye Ceza Mahkemesince “Hırsızlık” suçundan aranan E.K. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmişlerdir` denildi. 

ETİKETLER
Siirt
Sıradaki Haber
Amasya'da yaz Kur'an kurslarının kapanışı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Gelibolu Tarihi Alanı'nda yangından zarar gören bölge doğal görünümüne kavuşturulacak
13:08
Çorum’da otomobille çarpışan işçi servisi, tıra çarptı: 14 yaralı
13:01
Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
12:48
Pakistan'da 3 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi
12:45
Katliamcı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 1 ölü
12:24
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 sanduka ve bir şahide gün yüzüne çıkarıldı
Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 sanduka ve bir şahide gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ