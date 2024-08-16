Siirt’te huzur operasyonu: 8 kişi yakalandı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada operasyonların ara ara devam edeceği belirtildi.



Açıklamada, `Yapılan operasyonda Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Ö. isimli şahıs, Batman İlamat Ve İnfaz Bürosunca “Hırsızlık” suçundan hakkında 17 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca “Hırsızlık” suçundan hakkında 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca “Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. isimli şahıs, Bitlis İlamat ve İnfaz Bürosunca “Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah Veya Mermilerin Satın Alınması Taşınması Bulundurulması” suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ. isimli şahıs, `Ordu 1.Sulh Ceza Hakimliğince “Sesli Yazılı Veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret” suçundan aranan E.B. isimli şahıs, Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince `Dolandırıcılık` suçundan aranan M.D. isimli şahıs, Uşak 7. Asliye Ceza Mahkemesince “Hırsızlık” suçundan aranan E.K. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmişlerdir` denildi.