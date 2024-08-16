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Güncel
AA 16.08.2024 10:09

Karabük'te ORKÖY desteğiyle 10 dekar alana safran ekildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı projesi kapsamında 10 dekar alana safran ekimi yapıldı.

Karabük'te ORKÖY desteğiyle 10 dekar alana safran ekildi

Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi, Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

"Safranbolu Safranı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 10 üretici birer dekar alanda safran ekti. Üreticilere kişi başı 38 bin lirası hibe olmak üzere geri kalanı 4 yıl taksitle faizsiz 190 biner lira kredi verildi.

Programda konuşan Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, orman teşkilatının, Türkiye'yi ileriye taşıyacak ve vatandaşların refahına katkı sağlayacak projeler yaptığını söyledi.

Yazıcı, safranın birçok alanda kullanıldığını aktararak, "Bu değerli bitkiyi emeklerinizle daha da anlamlandıracağız. Üretim alanını dekar olarak daha da artıracağız. Orman teşkilatımızın destekleriyle Safranbolu'da ekilen alanın yaklaşık yüzde 10'u kadar daha safran dikimiyle üretime katkıda bulunmuş olacağız. Bu katkıyla gelecek nesillere bu değerli bitkiyi aktarmış olacağız. Safranbolu safranı, coğrafi işaret tescili olan bir bitki. Aynı zamanda Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili aldı. Artık Safranbolu safranının namı Avrupa'da da dünyada da biliniyor." diye konuştu.

Karabük'te ORKÖY desteğiyle 10 dekar alana safran ekildi

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da orman köylülerinin kalkındırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

ORKÖY kapsamında orman köylülerine desteklerin sürdüğünü dile getiren Bayraktaroğlu, "Orman köylülerimize safran yetiştiriciliği yaptırarak safran ekim alanlarımızı artırmak istiyoruz. Yöreye özgü ve katma değeri yüksek olan safranın üretiminin devamlılığı açısından da bu proje önem arz ediyor. Amacımız orman köylülerinin ekonomik seviyelerini yerinde artırmak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve üreticiler, safran soğanını toprakla buluşturdu.

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