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Güncel
İHA 16.08.2024 09:38

Aksaray'da geceyi aydınlatan alevler paniğe neden oldu

Aksaray'da yerleşim yerlerinin ortasında bulunan boş arazideki kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın paniğe neden olurken, rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.

Aksaray'da geceyi aydınlatan alevler paniğe neden oldu

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutları çevresinde yaşandı.

TOKİ konutlarının ortasında bulunan boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir araziye yayıldı. Gecenin karanlığını alevlerin aydınlattığı yangında vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, mahalle muhtarı Emre Ağaçdelen muhtarlık ofisinden hortumu alarak itfaiye gelen kadar alevlere müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının sönmesiyle mahalle sakinleri de rahat bir nefes alırken polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

ETİKETLER
Aksaray TOKİ 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye
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