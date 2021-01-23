Başkent Buenos Aires'teki Al Ahmad Camisi'nde cuma namazı akabinde tören düzenlendi.

Törende, Arjantin İslam Merkezi'nin iş birliğinde, Diyanet'in gönderdiği kitaplar dağıtılmaya başlandı.

Kitaplar Arjantinli müslümanlara dağıtılacak

7 bin kitaptan oluşan Kur'an-ı Kerim'in İspanyolca meali, Kur'an-ı Kerim'in İspanyolca mealli tefsiri, Kur'an-ı Kerim öğrenimi için "Elif Ba", İmanım, Ahlakım, Peygamberim ve İlmihal kitapları ile 40 Hadis kartı dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, İslam'ın okumaya ve bilgiye verdiği değere dikkati çekerek, kültür ve medeniyetin gelişmesinin kitaplardaki ve zihinlerdeki fikirlerin işlerlik kazanmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, internet üzerinden katıldığı etkinlikte, Diyanet'in dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ile irtibat halinde olmaya çalıştıklarını belirtti.