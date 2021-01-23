Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K'nın Altınova Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, E.K'nın adresinde 110 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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