İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karahıdır Mahallesi'ndeki bir konteynerin içerisinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 metrekarelik konteynerde sigara ve alkol tüketilerek, kağıt oyunları oynandığını tespit etti.

Konteynerdeki 14 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kısıtlama saatlerinde dışarı çıktıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 lira ceza yazan ekipler, konteynerin sahibi K.M'yi işlemleri için emniyete götürdü.