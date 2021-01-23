Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün bulundurduğunu tespit ettiği iş yerlerine operasyon düzenledi.
Polis, iş yerlerinde 20 bin 400'ü dolu toplam 42 bin 400 makaron ile 63 kilogram tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık
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