Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyaliz hastasının yardımına UMKE ekipleri yetişti
[Fotoğraf: İHA]
Burdur’da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde yaşayan diyaliz hastası yaşlı kadına UMKE ekipleri ulaştı. Ekipler yaşlı kadını evinden alarak hastaneye yetiştirdi.
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Taşyayla köyünde yaşayan diyaliz hastası Havva Özkan, diyaliz tedavisi için hastaneye gitmek istedi.
Kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu öğrenen Özkan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi.
Havva teyzenin yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yönlendirildi.
Zorlu yolları aşan UMKE ekipleri, Özkan’ı evinden alarak Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü.
UMKE ekipleri kentte yaşanacak sağlık sorunlarına hızla ulaşabilmek için gece gündüz hazır halde bekliyor.
Etiketler: Burdur Diyaliz Kar Yağışı UMKE
Sıradaki Haber
2022 Bahar Dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz