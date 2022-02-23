Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte?
2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak? DGS sınav takvimi belli oldu.
2022 DGS ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
2022 DGS başvuru tarihi ne zaman?
2022 DGS başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.
Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
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