Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun TİGEM’e ait Karataş-2 İşletmesi yakınlarında yaşandı. A.M.’nin kullandığı 40 DC 739 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü A.M. ve yanındaki M.M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:14
- 18:22
- 18:09
- 17:57
- 17:54
Sıradaki Haber
Yozgat'ta Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz