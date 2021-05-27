Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla aranan A.Ş'nin Yenifakılı ilçesinde yaşadığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, mahkemece tutuklandı.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı
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