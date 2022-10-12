KOSGEB'in girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra yaklaşık 16 bin lira hibe desteği alan ziraat teknikeri Sevda Özbir Emirzeoğlu, Ahi Evran Külliyesi'ndeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda iş yeri açtı.

Mucur ilçesi Kurugöl köyündeki bağlarından topladığı üzümleri pekmez haline getiren Emirzeoğlu, çalışmasının her aşamasını görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Köyündeki bağdan üzümleri kendisinin topladığını ve pekmez yapımının her aşamasında emek verdiğini anlatan Emirzeoğlu, "Bağlarıyla, hikayeleriyle, kendine has kokusu, aromasıyla meşhur Kırşehir üzümü, bağ bozumundan sonra geleneksel yöntemlerle katkı maddeleri kullanılmadan pekmeze dönüştürülüyor. Pekmez, zorlu süreçten geçerek sofralara ulaşıyor. 6-7 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez üretiliyor. Bağlarıyla meşhur, pekmez kokan şehrimizin üzümlerini markalaştırarak hem üretime hem de tanıtımına katkı yapmayı hedefledim" dedi.