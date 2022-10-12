Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da ihtiyaç sahipleri için kermes düzenledi
[Fotograf: AA]
Burdur İl Müftülüğü ile Diyanet Vakfı İl Kadın Kolları Başkanlığınca ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.
Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Hacı Mahmut Camii önündeki kermesin açılışında gazetecilere, kermesin iki gün süreceğini söyledi.
Elde edilecek gelirin ihtiyaç sahipleri, yoksullar, maddi imkanı olmayan evlenecek çiftler ile yeni doğan çocuklar için kullanılacağını anlatan Türkmen, "Kermesi fakir fukaraya yardım amacıyla düzenledik. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.
Perşembe akşamına kadar açık kalacak kermeste et döner, sarma ile tatlı, pasta ve börek çeşitleri satışa sunuluyor.
Etiketler: Burdur
Son Haberler
- 18:37
- 18:37
- 18:21
- 18:09
- 18:06
Sıradaki Haber
Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz