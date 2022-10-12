Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Hacı Mahmut Camii önündeki kermesin açılışında gazetecilere, kermesin iki gün süreceğini söyledi.

Elde edilecek gelirin ihtiyaç sahipleri, yoksullar, maddi imkanı olmayan evlenecek çiftler ile yeni doğan çocuklar için kullanılacağını anlatan Türkmen, "Kermesi fakir fukaraya yardım amacıyla düzenledik. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Perşembe akşamına kadar açık kalacak kermeste et döner, sarma ile tatlı, pasta ve börek çeşitleri satışa sunuluyor.