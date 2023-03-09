Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzede kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de üretime katkı sağlıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te, kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak geçiriyor. Aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışan kadınlar, tarlada roka ve tere hasadı yapıyor.
Depremzede çiftçi kadınlardan Fatma Çomakçı, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti.
Depremden etkilendiklerini dile getiren Çomakçı, ailelerine destek olmak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Tere, roka ve maydanoz hasadını yaptıklarını anlatan Çomakçı, her koşulda üretime katkı sağladıklarını kaydetti.
Depremzede kadınlardan Şirin Es de depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diledi. Dünya Kadınlar Günü'nde de çalıştıklarını ifade eden Es, "Bu deprem hepimizi etkiledi. Herkesin başı sağolsun. Geçimimizi böyle çalışmakla sağlıyoruz. Hayat devam ediyor" dedi.
Etiketler: Kilis
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