İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Araklı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Araklı Müftülüğü personeli ve gönüllülerin bir araya gelerek, depremzedeler için çadır ürettiği belirtildi.

Araklı Spor Salonu'nda üretilen 10 metrekarelik portatif çadırların ihtiyaç duyulan bölgeye gönderileceği vurgulandı.

Açıklamada, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Kardeşlerimizin gönüllerine dokunabilmek ve hoş bir seda oluşturabilmek için tüm birimlerimizin gayretiyle çalışmalar yürütüyoruz. Bizler, personelimiz hem kurumsal birikimimiz hem de sivil hayattaki yetkinliklerimiz vesilesiyle, 11 ilimizdeki vatandaşlarımıza her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bölgede bulunan vatandaşlarımızı bir damla yağmurdan, soğuktan koruyabilme hissiyatı ile personelimizin gönülden mahirliği bir araya gelince, ahşap şasi ve plakalar üzerine üretilen çadırlar ortaya çıktı. Gönülden kardeşliğimizle tüm gayretimizle yaraların sarılması için çalışmaya devam edeceğiz"