Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Kamyonda yapılan aramada 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.D'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüphelinin kullandığı kamyonu kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri
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