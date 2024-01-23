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Güncel
İHA 23.01.2024 09:36

Depremin etkilediği Adıyaman'da sünnet şöleni

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi, okulların ara tatile girmesiyle "Sünnet Şöleni" etkinliği düzenledi.

Depremin etkilediği Adıyaman'da sünnet şöleni
[Fotograf: İHA]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 15 günlük ara tatili fırsat bilen aileler, çocuklarını sünnet ettirmek için Kahta Devlet Hastanesi sünnet polikliniğine başvurarak çocuklarını sünnet ediyor.

Bu çerçevede hastanede "Sünnet Şöleni" etkinliği düzenledi. 120 çocuğun başvurduğu sünnet şöleninde, hafta sonuna kadar bu sayının 150’yi geçeceği belirtildi.

Depremin etkilediği Adıyaman'da sünnet şöleni

Sünnet olacak çocuklar, sedye yerine sevimli ve renkli akülü arabalarıyla ameliyathaneye gitmenin heyecanını yaşadılar. Küçük akülü arabalara binen çocuklar, ameliyathaneye sevinçle girdiler. Ameliyat sonrasında ise hastane yönetimi, renkli oyuncaklar dağıtarak onların mutluluğuna ortak oldu.

Depremin etkilediği Adıyaman'da sünnet şöleni

Ameliyat sonrası süreci daha keyifli hale getirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç, “Bugün 120 civarında hasta alarak Kahta Devlet Hastanesi'ndeki sünnet şölenini başlatmış bulunuyoruz. Cuma gününe kadar devam edecek olan şölenimiz yaklaşık olarak 150 hasta almayı planlıyoruz. Depremden sonra Kahta Devlet Hastanesi olarak deprem sonrası acılarımızın olması ve maddi olarak biraz imkansızların olmasından dolayı biz böyle bir şeyler yapmayı planladık. Akülü araba aldık. Akülü arabayla sünnet olacak olan hastalarımızı ameliyathaneye kadar götürdük ve çocuklar çok mutlu oldular. Ameliyattan sonra çocuklara oyuncak dağıtımı yaptık. Oyuncak konusunda bize desteklerini esirgemeyen Kahta Kaymakamlığına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı olur. Her yıl bu sünnet şölenini devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

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