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Güncel
AA 23.01.2024 09:28

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Bayar (37) çok sayıda bıçak darbesiyle, Yasin T. (36) ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yasin T, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen B.Z. (27), T.Z. (23) ve F.Y. (17) saklandıkları adreste yakalandı.

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