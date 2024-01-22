Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonunda galip gelen 4 takım Dörtlü Final'e yükselecek.
Maçlar, 13-14 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Maç programı şu şekilde:
Erkekler:
13 Şubat Salı:
13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)
17.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Kadınlar:
13 Şubat Salı:
14.00 VakıfBank-Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
14 Şubat Çarşamba:
13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)
16.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)