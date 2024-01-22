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Güncel
AA 22.01.2024 19:42

Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de erkek ve kadınlarda çeyrek final maç programı belli oldu.

Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonunda galip gelen 4 takım Dörtlü Final'e yükselecek.

Maçlar, 13-14 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şu şekilde:

Erkekler:

13 Şubat Salı:

13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

17.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Kadınlar:

13 Şubat Salı:

14.00 VakıfBank-Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

14 Şubat Çarşamba:

13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

16.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

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