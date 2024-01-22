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Güncel
AA 22.01.2024 17:38

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, emniyet ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Valiliğin yazılı açıklamasına göre kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik birimlerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 237 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız silah ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 250 lira, 100 dolar, 10 gram ve 2 çeyrek altın bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlının işlemleri sürüyor.

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