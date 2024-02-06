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Güncel
İHA 06.02.2024 12:17

Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılında, Şanlıurfa'da hayatını kaybedenler için Dergah Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Şanlıurfa'da, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü çerçevesinde 04.17 itibariyle başlayan anma programları devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde başlayan anma programı, Dergah Camisinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile davam etti.

Kur'an tilavetinin ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan, depremde hayatını kaybedenler ile geride kalan depremzedeler için dua etti. Vatandaşlar okunan duanın ardından sabah namazını kılarak camiden ayrıldı.

Gün içerisinde çeşitli anma programları devam edecek. Camide gerçekleştirilen programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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