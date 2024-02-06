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Güncel
İHA 06.02.2024 11:51

Niğde'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Niğde Valiliği anma programı düzenledi.

Niğde'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda İl Müftüsü Osman Ayas, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

6 Şubat konulu kısa film gösteriminin yapıldığı programda Niğde Valisi Cahit Çelik, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Vali Çelik afet öncesi alınacak tedbirlerin önemine değinerek, `Ülkemiz müdahale ve iyileştirme konusunda rüştünü ispatlamıştır ancak risk azaltma, afet öncesi tedbirler konusunda çok iyi durumda değiliz. Bu felaket hepimiz için ders oldu hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler bundan sonraki süreçte çok daha iyi hazırlanmış oluruz diye düşünüyorum.‘'

Depremden etkilenen Niğde'de yapılan destek rakamlarını da açıklayan Vali Çelik, `Niğde'de 169 ev sahibine toplam 8 milyon 872 bin lira yardım yapıldı. Aynı zamanda 142 kiracıya toplam 4 milyon 544 lira yardımda bulunuldu. 1912 haneye 19 milyon 150 bin lira, 311 haneye taşıma yardımı olmak üzere 4 milyon 665 bin lira, 110 vatandaşımıza da 330 bin tahliye desteği yapıldı. Niğde'deki depremde vatandaşlarımıza toplamda 37 milyon 531 bin 500 lira destek yapıldı. Niğde'de depremden etkilenenler için 200 civarında konut yapmayı planlıyoruz. Taktir edersiniz ki depremden çok fazla etkilenen illerimiz var orada insanların oturacakları, kiraya çıkacakları evler yok bu durumda bakanlık önceliği daha fazla etkilenen yerlere veriyor. Niğde'de depremzedelerle ilgili bir şey yapılmadığı algısı oluşturuluyor bu doğru değil. Ailesini kaybetmiş, evi olmayan bir aile dururken burada kirada oturan bir vatandaşa ev yapılmasını be n ısrar edemiyorum. Niğdeli depremzede vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını istiyorum'' diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

6 Şubat'ta Hatay'da evi yıkıldıktan sonra Niğde'de yaşamaya başlayan depremzede Hanifi Yalçın ise devletin bu süreçte her zaman yanlarında olduğunu belirterek, destek olan herkese teşekkür etti. 

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