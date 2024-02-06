Kars’ta 1’inci yıl dönümünde deprem şehitleri anıldı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen anma programına Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kurum ve daire amirleri katıldı. AFAD Müdürü Oktay Ayğan’ın sunumuyla başlayan programda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem de yaşananların video gösterisi yapıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Kars Valisi Ziya Polat, “10 binlerce canı kaybettiğimiz, acısı halan yüreklerimizde olan 11 ilimizde etkili olan ama tüm Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin 1 yıl dönümünde tüm depren şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Yaralı hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Tabi 1999 depremini yaşamış bir ailenin çocuğu olarak 2 depremi de yaşamış bir aile çocuğu olarak tecrübe sahibi olarak konuşuyorum. 1999’de ailem Derince’de Kocaeli’nde Derince’de yaşıyordu. Şükürler olsun, ‘Nerede bu devlet’ cümlesinden, ‘Allah devlete millete zeval vermesin’ cümlesine geçmişiz. Son deprem de bunu gördük. Eksikler var mıdır? Tabi ki vardır. Giderilmesi gereken konular var mıdır? Tabi ki vardır. Ama ilk andan itibaren devletimizin tüm kurumlarının nasıl canla başla çalıştığını, milletimizin kalbinin orada attığına hepimiz şahit olduk” dedi.

Kars’tan da yüzlerce yardım tırın deprem bölgesine gittiğini binlerce kişinin orada hizmet ettiğini ifade eden Polat, “Bu devletimizin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, milletimiz zaten müthiş bir milletiz. Rabbim millete, devlete zeval vermesin, biz sadece bu bölgenin değil, dünyaya adalet sağlamaya, dünyaya hizmet etmiş bir milletiz. İlk gün gelen tırları biliyoruz. Saha da ilk gün onlarca, yüzlerce turun geldiğini biliyoruz. İlk gün depremde enkaz altından çıkıp, enkazda kalan insanlara yardım edenleri gördüm. Yurt dışından yardım etmeye gelen insanları gördüm. Madenci kardeşlerimizin cansiperane nasıl çalıştığını gördüm. Orada vatandaşlarımızın zor durumdayken bile dua ettiğini, zor durumdayken komşusunu düşündüğünü gördük. Tabi çok büyük bir afet, asrın afeti diyoruz. Şükürler olsun asrın afetinde devletimizle milletimizle el ele, gönül gönüle verip, üstesinden geldik, gelmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından anma programı sona erdi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen, asrın felaketi olan depremlerde vefat eden vatandaşlar için Sultan Alparslan Cami’de bir de Mevlid-i Şerif okutuldu.