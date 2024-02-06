Duman 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.02.2024 11:53

Kars’ta 1’inci yıl dönümünde deprem şehitleri anıldı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen, asrın felaketi olan depremlerin yıldönümü dolayısıyla Kars’ta program düzenlendi.

Kars’ta 1’inci yıl dönümünde deprem şehitleri anıldı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen anma programına Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kurum ve daire amirleri katıldı. AFAD Müdürü Oktay Ayğan’ın sunumuyla başlayan programda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem de yaşananların video gösterisi yapıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Kars Valisi Ziya Polat, “10 binlerce canı kaybettiğimiz, acısı halan yüreklerimizde olan 11 ilimizde etkili olan ama tüm Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin 1 yıl dönümünde tüm depren şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Yaralı hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Tabi 1999 depremini yaşamış bir ailenin çocuğu olarak 2 depremi de yaşamış bir aile çocuğu olarak tecrübe sahibi olarak konuşuyorum. 1999’de ailem Derince’de Kocaeli’nde Derince’de yaşıyordu. Şükürler olsun, ‘Nerede bu devlet’ cümlesinden, ‘Allah devlete millete zeval vermesin’ cümlesine geçmişiz. Son deprem de bunu gördük. Eksikler var mıdır? Tabi ki vardır. Giderilmesi gereken konular var mıdır? Tabi ki vardır. Ama ilk andan itibaren devletimizin tüm kurumlarının nasıl canla başla çalıştığını, milletimizin kalbinin orada attığına hepimiz şahit olduk” dedi.

Kars’tan da yüzlerce yardım tırın deprem bölgesine gittiğini binlerce kişinin orada hizmet ettiğini ifade eden Polat, “Bu devletimizin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, milletimiz zaten müthiş bir milletiz. Rabbim millete, devlete zeval vermesin, biz sadece bu bölgenin değil, dünyaya adalet sağlamaya, dünyaya hizmet etmiş bir milletiz. İlk gün gelen tırları biliyoruz. Saha da ilk gün onlarca, yüzlerce turun geldiğini biliyoruz. İlk gün depremde enkaz altından çıkıp, enkazda kalan insanlara yardım edenleri gördüm. Yurt dışından yardım etmeye gelen insanları gördüm. Madenci kardeşlerimizin cansiperane nasıl çalıştığını gördüm. Orada vatandaşlarımızın zor durumdayken bile dua ettiğini, zor durumdayken komşusunu düşündüğünü gördük. Tabi çok büyük bir afet, asrın afeti diyoruz. Şükürler olsun asrın afetinde devletimizle milletimizle el ele, gönül gönüle verip, üstesinden geldik, gelmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından anma programı sona erdi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen, asrın felaketi olan depremlerde vefat eden vatandaşlar için Sultan Alparslan Cami’de bir de Mevlid-i Şerif okutuldu. 

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Niğde'de depremde hayatını kaybedenler anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
"Büyük deprem"de kucağına aldığı kızını "asrın felaketi"nde yitirdi
12:18
Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e yükseldi
12:15
Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri afetzedelere tedavi imkanı sundu
12:18
Bakan Bolat'tan deprem bölgesine finansman desteği müjdesi
12:21
Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 ölü, 5 yaralı
12:04
Kurum: İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız
Afetten etkilenen çocukların yüzünü etkinliklerle güldürüyorlar
Afetten etkilenen çocukların yüzünü etkinliklerle güldürüyorlar
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ