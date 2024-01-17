Deprem bölgesi Malatya’da konutlara talep arttı

6 Şubat depremlerinde yapı stokunun büyük bir bölümü hasar gören, Malatya’da durma noktasına gelen konut satışlarında hareketlik yaşanırken, ilana çıkan yaklaşık 2 bin adet kiralık eve de talepler arttı.

“Konut satışlarında 2 aydır hareketlilik var”

Son iyi aydır konut satışlarında hareketlilik yaşandığını aktaran Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, ”Konut satışlarında taleplerin arttığı gözlenmektedir. Fiyatlarda eskiye oranla normal seyretmekte konut alma zamanı diyebiliriz. Çünkü ilerleyen günlerde TOKİ konutlarının teslimi ile birlikte konut fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz. Şu an hasarsız binaların fiyatları normaldir. Vatandaşlara konut almalarını tavsiye ediyoruz“ diye konuştu.

Özgül, emlak sektöründeki durgunluğun ise 2024 yılı itibariyle hayata geçirilmesi planlanan kentsel ve yerinde dönüşüm projeleri ile yerini canlılığa bırakmasını beklediklerini söyledi.