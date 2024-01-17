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Güncel
AA 17.01.2024 14:15

Ankara'da Antika Pazarına yoğun ilgi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde her ayın ilk pazar günü, koleksiyonerler ve antika meraklıları, Ayrancı Antika Pazarı'nda bir araya geliyor.

Ankara'da Antika Pazarına yoğun ilgi
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden getirilen süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletlerinin sergilendiği pazar, başkentlilerin yanı sıra başka şehirlerden gelen antika tutkunlarıyla Ankara'da yaşayan yabancıları da ağırlıyor.

Ankara'dan geçmişe açılan kapı olan antika pazarı, hafta sonları yüzlerce insanı tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Antika Pazarı'na 10 yıldır geliyor

Çorum'dan, üzerinde kovboy kıyafetleriyle pazara gelen Sefer Karakaş, antika pazarı için her ay Ankara'ya geldiğini söyledi.

Burada çocukluğundan parçalar bulduğunu ifade eden Karakaş, "Klasik ve antika ürünleri çok seviyorum. Böyle yerleri gezerek, gençliğimde alamadığım veya almak istediğim bulamadığım şeyleri burada bulmak amacıyla geziyorum." dedi.

Sefer Karakaş, buradaki atmosferin kendisine huzur verdiğini anlatarak, "10 yıldır her ay geliyorum. Burası Türkiye'nin nadide antika pazarlarından birisi, ülkenin nadide antikacıları geliyor." diye konuştu.

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