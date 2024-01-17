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Güncel
İHA 17.01.2024 14:03

Kars’tan Aralık ayında 43 bin 904 kişi uçtu

Kars Harakani Havalimanı’nda Aralık ayında 43 bin 904 yolcuya hizmet verildi.

Kars’tan Aralık ayında 43 bin 904 kişi uçtu
[TRT Haber (arşiv)]

Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı’nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kars Harakani Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 43 bin 904 oldu.

Aralık ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 283, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 288’e ulaştı. Yük trafiği ise aralık ayında toplamda 323 ton oldu.

12 aylık Ocak-Aralık dönemde ise Kars Harakani Havalimanı’nda yolcu trafiği 537 bin 871, uçak trafiği 3 bin 613, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise 4 bin 762 ton olarak gerçekleşti. 

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