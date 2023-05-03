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İHA 03.05.2023 23:59

Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

Denizli ve çevresinde yarın etkili olması beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Mayıs 2023 Perşembe günü bölgede görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar’ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağışın 4 Mayıs 2023 Perşembe günü 00.00 ile 04 Mayıs 2023 saat 19.00 arasında etkile olmasının beklendiği ifade edildi.

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