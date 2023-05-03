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Güncel
İHA 03.05.2023 23:26

Zonguldak'ta 4 ayda yapılan operasyonlarında 277 şüpheli yakalandı

Zonguldak’ta bu yılın ilk 4 ayında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 11 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ürüne el konuldu.

Zonguldak'ta 4 ayda yapılan operasyonlarında 277 şüpheli yakalandı

Zonguldak İl emniyet güçleri son 4 ayda zehir tacirlerine göz açtırmadı. Narkotik suçlarına yapılan 206 operasyonda 277 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarda 4 kilogram uyuşturucu veya uyarıcı madde, 53 adet uyuşturucu bitkisi, 323 adet uyuşturucu hap, 9 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 Türk Lirası, 2 bin 400 dolar ve 300 Euro ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu etkisiyle araç kullandığı tespit edilen şüpheli şahıslara toplamda 83 bin 908 Türk Lirası idari para cezası uygulanarak 5 yıl süre ile ehliyetlerine el konuldu.

2023 yılının ilk 4 ayında Narkotik suçlarına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında il genelinde (11) şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklanırken, Gözaltına alınan 13 şüphelilerin, haklarında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Zonguldak Kaçakçılık Uyuşturucu
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