Murat Akduğan'ın kullandığı plakasız motosiklet, Bekirler Mahallesi yakınlarında yola çıkan başıboş taya çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve eşi Yıldız Akduğan Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı karı koca daha sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Yıldız Akduğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada, çiftin 5 gün önce evlendiği öğrenildi.