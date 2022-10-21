Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yük gemileri Sinop limanına demirledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.
Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan 15'e yakın gemi, kentin doğal limanına sığındı.
Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak.
Gemidekilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları, talep olması halinde Sinop Liman Başkanlığı'nca karşılanıyor.
Etiketler: Sinop
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