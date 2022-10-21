Adını barındırdığı tuz madenlerinden alan Tuzluca ilçesindeki madenlerden, sofralık ve hayvancılıkta kullanılan tuzların yanı sıra karla mücadele için de tuz çıkarılıyor.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere Gürcistan'ın da kışla mücadele tuzunun çıkarıldığı Tuz Dağı'nda yoğun mesai devam ediyor.

Karla mücadele tuzu, ilk karın düşmesi ve yolların donmaya başlamasıyla oluşan yoğunluğun önüne geçmek adına şimdiden depolanıyor.

"Bu bölgenin kar ve buzlanmaya karşı tuzunun yüzde 80'i bizim madenden karşılanıyor"

Tuz Dağı'ndan günlük çıkarılan 250 ton tuzun 150'si kış sezonunda karla mücadelede geriye kalanı da gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında kullanılıyor.

Tuz madeni işletmecisi İsmail Taşdemir, yaz aylarında gıda sektöründe ve hayvancılıkta kullanılan tuzu ürettiklerini belirterek, kış mevsimine yaklaşılan bu günlerde ise buzlanmaya karşı kullanılacak tuzu depoladıklarını söyledi.

Kış aylarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sert geçtiğini, bu yüzden çeşitli önlemler alındığını belirten Taşdemir, "Bu bölgenin kar, buzlanmaya karşı tuzunun yüzde 80'i bizim madenden karşılanıyor. Gürcistan başta olmak üzere, Erzurum, Erzincan, Van'a kışın kullanılan ciddi bir tuz sevkiyatı yapmaktayız" dedi.

"Buzlanmaya karşı üretim yapıyoruz"

İşletmecilerden Salim Murat Can ise kış mevsiminde yaşanan buzlanmayla mücadelede tuzun önemli yer tuttuğunu belirtti.

Yoğun bir mesaiyle depolama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Can, "Özellikle kara yollarında ve köy yollarında yaşanan buzlanmaya karşı üretim yapıyoruz. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyi geçiyor. Durum böyle olunca da buzlanma oluşuyor. Şu an tuz madeninde yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Kışın gelmesiyle depoladığımız tuzu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile yurt dışına gönderiyoruz" diye konuştu.