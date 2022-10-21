Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak, Günyüzü köyünde ölü olarak bulundu.

İhbarla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağın 1 hafta önce öldüğünü belirledi.

Herhangi bir ateşli silah izine rastlamayan ekipler, vaşağın doğal ya da hayvan saldırısı sonucu öldüğünü değerlendirdi.