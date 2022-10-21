Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de vaşak ölü bulundu
[Fotoğraf: Arşiv]
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde nesli tehlike altındaki vaşak ölü bulundu.
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak, Günyüzü köyünde ölü olarak bulundu.
İhbarla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağın 1 hafta önce öldüğünü belirledi.
Herhangi bir ateşli silah izine rastlamayan ekipler, vaşağın doğal ya da hayvan saldırısı sonucu öldüğünü değerlendirdi.
Etiketler: Gümüşhane
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