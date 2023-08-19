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Güncel
AA 19.08.2023 09:48

Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" öncesi yürüyüş yapıldı

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 850 yıllık "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği öncesinde, mor renge boyanan koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" öncesi yürüyüş yapıldı

Şap karantinası nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen etkinlik için bu yıl Bayramyeri Meydanı'ndan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar mora boyanmış koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Korteje, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, organizasyon üyeleri, çobanlar, ilçedeki çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün sonunda çobanlar kent meydanındaki camdan "Denizli horozu heykeli" önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Akcan, 8 asırdır sürdürülen geleneğin bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Etkinliğin bu yıl ki ana temasının "Cumhuriyet" olacağını belirten Akcan, "Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı kutlamalarına biz de kınalı koçlarımızla destek vereceğiz" dedi.

Organizasyon kapsamında 26 Ağustos Cumartesi günü yarışmanın yapılacağı Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde temsili "Yörük göçü" canlandırılacak. Çobanlar, 27 Ağustos Pazar günü de aynı mahalledeki Köprübaşı mevkisinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde koyunlarını sudan geçirmek için mücadele edecek.

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