Tekirdağ Valisi Recep Soytürk görevine başladı

Soytürk, Valilik bahçesinde çiçeklerle karşılandı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Soytürk, Kilis'teki 5 yıllık görevinin ardından Tekirdağ'a geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın sanayi, tarım ve turizm şehri olduğunu belirten Soytürk, "Memleketim olan Sakarya'ya yakın olan bir kentte Tekirdağ’da göreve başlamaktan mutluluk duyuyorum. Ağabeyimin Marmaraereğlisi ilçesinde yazlığı olmasından dolayı burasını biliyorum. Zaman zaman buraya gelip giderim. Buranın sanayideki rolünü, tarımdaki rolünü biliyorum" dedi.

Kendisinden önce görev yapan valilere teşekkür eden Soytürk, ekip çalışmasına önem verdiğinin altını çizerek, "Yöntem olarak da bireysel çalışmayı sevmem, ekip çalışmasını severim. Hep beraber inşallah el birliğiyle bugüne kadar yapılmış çalışmaların üzerine ne koyabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah Allah bizi utandırmaz, başarılı kılar" diye konuştu.

Soytürk ardından makamına geçti.

Programa, AK Parti Tekirdağ milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.