Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli’de silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Akkonak Mahallesi'nde R.Y. evine girdiği sırada hafif ticari araçla gelen M.A'nın tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, aracıyla kaçan şüpheli M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Caddede esnaflık yapan Kezban Erçetin, gazetecilere, silah sesi duyduktan sonra yerde yatan bir kişiyi gördüğünü belirtti.
Etiketler: Denizli
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