Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur’un yüksek rakımlı yollarında karla mücadele sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Burdur’da yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamama olmaması için zorlu mücadele veriyor.
Burdur’da yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamama olmaması için zorlu mücadele veriyor.
Burdur’un yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı tekrardan başladı.
Burdur- Antalya karayolunda Çeltikçi Beli olarak bilinen noktada kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.
Büyük öneme sahip yolun, kar nedeniyle ulaşıma kapanmaması için Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun mesai harcıyor.
Bir yandan kar küreme araçları yolu temizlerken bir diğer yandan ise tuzlama çalışmaları yürütülüyor.
Etiketler: Burdur Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Manisa'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz