Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ileri sürülen bir adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1462 bronz sikke ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Aydın Tarihi Eser
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