Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince sahte ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Sahte içki ürettiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılara ait araçta yapılan aramada 290 litre alkol, 2,7 mililitrelik 86 anason aroması, 3 mililitrelik 4 anason yağı ve 39 cam şişe içinde anason esansı ele geçirildi.
Etiketler: Balıkesir Sahte Alkol Sahte İçki
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