İl genelinde gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Özel İdare ekipleri, Lapseki ilçesinin Dumanlı Dağ mevkisinde bulunan köylere ulaşımın sağlandığı yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Ekipler, zincir taktıkları araçlarıyla köy yollarının kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları görevlileri de ana bağlantı yollarında tuzlama faaliyetleri ve temizlik çalışmaları için hazır bekliyor.