Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de ekipler köy yollarının kardan kapanmaması için çalışıyor
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.
İl genelinde gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.
Özel İdare ekipleri, Lapseki ilçesinin Dumanlı Dağ mevkisinde bulunan köylere ulaşımın sağlandığı yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Ekipler, zincir taktıkları araçlarıyla köy yollarının kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları görevlileri de ana bağlantı yollarında tuzlama faaliyetleri ve temizlik çalışmaları için hazır bekliyor.
Etiketler: Çanakkale Kar Yağışı
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