Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 01:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne’de buğday 4 lira 163 kuruştan satıldı
[Fotoğraf: İHA]
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:
`Buğday kg en düşük 4,163 (TL) en yüksek (TL) 4,163.
Kanola kg en düşük 5 (TL) en yüksek (TL) 5.”
Etiketler: Tarım Üretimi Edirne Yerli Üretim
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