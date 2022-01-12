Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa'da borsalar yükselişle kapandı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Avrupa borsaları, ABD’den gelen enflasyon verisinin ardından günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 artışla 486,20 puana çıktı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.
Avrupa'da Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla yatırımcıların risk iştahı arttı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 artışla 486,20 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 artarak 7.551,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 16.010,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75’lik artışla 7.237,19 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,65’lik yükselişle 27.714,26 puana ulaştı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,64’lük artışla 1,144 seviyelerinden işlem görüyor.
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